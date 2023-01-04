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İstanbul'da korkunç saldırı kamerada!

DHA
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Giriş: 04.01.2023 15:01
Beyoğlu'nda husumetli olduğu kişiyle karşılaşan A.G. isimli şüpheli, cebinden çıkardığı anahtarlık şeklindeki tabancayla ateş etti. Şüpheli kaçarken, ateş ettiği M.G.'nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. A.G. polisin yaptığı çalışmayla aynı gece suikast silahıyla yakalandı.
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