İstanbul’da korkunç saldırı kamerada!

Beyoğlu'nda husumetli olduğu kişiyle karşılaşan A.G. isimli şüpheli, cebinden çıkardığı anahtarlık şeklindeki tabancayla ateş etti. Şüpheli kaçarken, ateş ettiği M.G.'nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. A.G. polisin yaptığı çalışmayla aynı gece suikast silahıyla yakalandı.