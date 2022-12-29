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İstanbul’da korkunç olay! Yolda yürürken düştü üzerinden otomobil geçti

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Giriş: 29.12.2022 10:05
İstanbul’da yolda yürürken dengesini kaybeden bir kişi yere düştü. Düşmesinin ardından Yaşar Şahin’in üzerinden otomobil geçti. Yaralıyı fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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