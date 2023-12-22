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İstanbul'da korkunç olay! Park halindeki araçta bulundu

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Giriş: 22.12.2023 08:57
İstanbul Ataşehir'de emniyet şeridinde park halinde bulunan bir araçta erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde yaşanan olayda ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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