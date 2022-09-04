İstanbul’da korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğun feci sonu

İstanbul’da ailesi ile akrabalarını ziyarete giden 6 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla sokakta oyun oynadığı esnada bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun arkadaşlarıyla son oyunu ile kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.