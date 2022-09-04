04 Eylül 2022, Pazar
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İstanbul’da korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğun feci sonu
İstanbul’da ailesi ile akrabalarını ziyarete giden 6 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla sokakta oyun oynadığı esnada bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun arkadaşlarıyla son oyunu ile kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.