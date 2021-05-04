İstanbul'da korkunç kaza! TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Arnavutköy’de kamyonet ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada, kamyonette bulunan baba ve oğlu yaralandı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan tır sürücüsü İlyas K., olay anını “Ben yolda ilerliyordum birden kenardan önüme atladılar, duramayarak vurdum. Nasıl oldu bilmiyorum ama galiba freni patladı yada beni fark edemedi bilemiyorum” ifadeleriyle anlattı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Arnavutköy, Haraççı - Hadımköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Alişan Z. ve Ziley Z.'nin içinde bulunduğu 41 L 3905 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola girmek istediği sırada İlyas K. yönetimindeki 34 NA 1097 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrasında kamyonette hafif yaralanan baba ve oğlu olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahalline gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, kazayla ilgili inceleme yaptı.





Kazaya karışan tır sürücüsü İlyas K., "Ben yolda ilerliyordum birden kenardan önüme atladılar, duramayarak vurdum. Nasıl oldu bilmiyorum ama galiba freni patladı yada beni fark edemedi bilemiyorum" diyerek kaza anını anlattı.