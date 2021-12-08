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İstanbul’da korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi

İHA
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Giriş: 08.12.2021 10:21
Güncelleme:08.12.2021 10:23
Beyoğlu’nda yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 17 yaşındaki gence, seyir halinde olan otomobil çarptı. Korkunç kaza kameralara yansırken, takla attıktan sonra yaklaşık 15 metre sürüklenerek ağır yaralanan genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor. "Arkadaş havada takla attı ve sonra vatandaşlar koşmaya başladı"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Arkadaş karşıdan karşıya geçerken süratli bir otomobil geldi ve çarptı. Arkadaş havada takla attı ve sonra vatandaşlar koşmaya başladı. Kendisi galiba ağır yaralandı. Sağlık ekipleri geldiler ve alıp götürdüler ama genç biriydi Allah şifasını versin. Dikkatsizlik yüzünden kazalar oluyor" dedi.

Yaya geçidini kullanmayan genç asli kusurlu

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yapılan incelemeler sonucunda Budak Karakaya, yaya geçidini kullanmadığı için asli kusurlu bulundu. Sürücü, İstanbullu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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İstanbul’da korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
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