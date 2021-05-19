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İstanbul’da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı

İHA
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Giriş: 19.05.2021 10:27
Güncelleme:19.05.2021 10:36
Beyoğlu’nda geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde 19 yaşındaki bir kişi, kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşını kalbinden ve boynundan bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan genç hastanede hayatını kaybederken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan bıçaklı saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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