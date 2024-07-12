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İstanbul'da korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü genç kızı 6 parçaya ayırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 18:30
İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir cinayet işlendi. Bir kişi evlere temizliğe giden 23 yaşındaki genç kızı önce boğdu sonra 6 parçaya ayırdı. Ayrıntıları A Haber muhbairi Barış Türel aktardı.
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Boğarak öldürdüğü genç kızı 6 parçaya ayırdı
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