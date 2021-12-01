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İstanbul'da korku dolu anlar! Otobüs durağında silahını ateşledi

İHA
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Giriş: 01.12.2021 18:27
Güncelleme:01.12.2021 18:28
İstanbul'da E-5 karayolu güzergahında korkunç olay! Sevgilisiyle otobüs durağında tartışan adam kendini vurdu. Çağlayan mevkisinde yaşanan olay sonrası adam hayatını kaybetti. Şahısın cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Olay, saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu, sevgilisiyle birlikte karayolu üzerindeki otobüs duraklarına geldi. Kadın burada sevgilisi Karslıoğlu ile tartıştıktan sonra otobüse binerek ayrıldı. Belinden tabancasını çıkartan Karslıoğlu ise başını dayayarak ateşledi. Olay sonucunda Karslıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.



OTOBÜS DURAĞINDA KENDİNİ VURDU
Dehşete tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karslıoğlu'nun bedeninde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"TARTIŞTILAR SONRA ADAM KENDİNİ VURDU"
Öte yandan çalışmaları izleyen vatandaşlar ise şoke oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının Karslıoğlu hakkında emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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