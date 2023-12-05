05 Aralık 2023, Salı
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İstanbul’da korku dolu anlar kamerada: Taksicinin başına silah dayadı
Beşiktaş Gayrettepe’de trafikte yol verme tartışması yaşayan bir sürücü kendisine, “Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim” diyerek tehdit eden taksicinin kafasına silah dayadı. Olayın ardından Beşiktaş polisi taksicinin şikayeti üzerine şahsı evinde ruhsatlı tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.