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İstanbul'da korku dolu anlar! Boğaz'ın serin sularına gömüldü

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Giriş: 25.09.2023 20:12
Beşiktaş'ta eski bir tekne kuvvetli akıntı nedeniyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevre teknelerde bulunan vatandaşlar suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.
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