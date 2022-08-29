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İstanbul'da korku dolu anlar! Alkoliklere kızdı tüfekle dehşet saçtı

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Giriş: 29.08.2022 10:25
İstanbul’da bir mahallede alkoliklere sinirlenen şahıs, eline aldığı tüfekle sokağa çıkıp dehşet saçtı. Saldırgan tartıştığı bir kişiyi yaralayarak kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, şahıs ise özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın sokakta tüfekle dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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