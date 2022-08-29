29 Ağustos 2022, Pazartesi
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İstanbul'da korku dolu anlar! Alkoliklere kızdı tüfekle dehşet saçtı
İstanbul’da bir mahallede alkoliklere sinirlenen şahıs, eline aldığı tüfekle sokağa çıkıp dehşet saçtı. Saldırgan tartıştığı bir kişiyi yaralayarak kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, şahıs ise özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın sokakta tüfekle dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.