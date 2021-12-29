29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da korku dolu anlar: 18 katlı rezidansta yangın çıktı: Mahsur kalanlar var

İstanbul'da korku dolu anlar: 18 katlı rezidansta yangın çıktı: Mahsur kalanlar var

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2021 16:03
İstanbul Esenyurt'ta'ta 18 katlı rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
18 katlı rezidansta yangın çıktı
18 katlı rezidansta yangın çıktı
Bakliyatta akılalmaz hileler!
Bakliyatta akılalmaz hileler!
Tramvayın altında sıkıştı
Tramvayın altında sıkıştı
Malatyalı depremzedeler yeni evlerine geçti!
Malatyalı depremzedeler yeni evlerine geçti!
Turuncu alarm verilen Ergene Nehri taştı
Turuncu alarm verilen Ergene Nehri taştı
Atatürk’e benzerliği ile tanınıyor! Karısı döve döve...
Atatürk'e benzerliği ile tanınıyor! Karısı döve döve...
İstenen ceza belli oldu!
İstenen ceza belli oldu!
çantada 15 günlük bebek bulundu!
çantada 15 günlük bebek bulundu!
Sosyal medyayı sallayan sohbet!
Sosyal medyayı sallayan sohbet!
Talihsiz gencin acı sonu!
Talihsiz gencin acı sonu!
Asiye yoğun bakımdan çıkarıldı
Asiye yoğun bakımdan çıkarıldı
İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede...
İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede...
Daha Fazla Video Göster