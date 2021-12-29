29 Aralık 2021, Çarşamba
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İstanbul'da korku dolu anlar: 18 katlı rezidansta yangın çıktı: Mahsur kalanlar var
İstanbul Esenyurt'ta'ta 18 katlı rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.