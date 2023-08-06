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İstanbul'da korku anları! Denize açılan çift kayboldu

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Giriş: 06.08.2023 14:35
Büyükçekmece’de kızları ile açıldıkları tekneden demir atmadan atlayıp yüzmeye çalışan çift denizde kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu baba sağ bulunurken, anneyi arama çalışmalarına ise devam ediliyor.
Denize açılan çift kayboldu
Denize açılan çift kayboldu
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