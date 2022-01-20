İstanbul'da 'köpek' kavgası: Hayvana taş attım

Kendisine havladıkları ve hayvanlarına zarar verdikleri gerekçesiyle sokak köpeklerine taş atan şahıs, yoldan geçen iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Köpeklere saldıran şahıs ise ‘Hayvana taş attım, sana değil’ diyerek kendini savundu.