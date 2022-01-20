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İstanbul'da 'köpek' kavgası: Hayvana taş attım

İHA
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Giriş: 20.01.2022 14:25
Kendisine havladıkları ve hayvanlarına zarar verdikleri gerekçesiyle sokak köpeklerine taş atan şahıs, yoldan geçen iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Köpeklere saldıran şahıs ise ‘Hayvana taş attım, sana değil’ diyerek kendini savundu.
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