20 Ocak 2022, Perşembe
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İstanbul'da 'köpek' kavgası: Hayvana taş attım
Kendisine havladıkları ve hayvanlarına zarar verdikleri gerekçesiyle sokak köpeklerine taş atan şahıs, yoldan geçen iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Köpeklere saldıran şahıs ise ‘Hayvana taş attım, sana değil’ diyerek kendini savundu.