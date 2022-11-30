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İstanbul’da köpeği boğarak öldürmeye çalıştı! Saldırganın ifadesi 'pes' dedirtti

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Giriş: 30.11.2022 16:45
İstanbul’da bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve aynı köpeği merdiven boşluğuna fırlattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanan zanlının savunması ‘pes’ dedirtti.
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