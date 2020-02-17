17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.02.2020

İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada! Köpeği aracın arkasına bağlayıp... |Video

Büyükçekmece'de arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı. Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İşte o görüntüler...

Büyükçekmece'de arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı. Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde köpeği arabanın arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor. Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da silahlı kavga!
İstanbul'da silahlı kavga!
Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada
İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada
Köprüde intihar girişimi! İlk görüntüler
Köprüde intihar girişimi! İlk görüntüler
Eşek eti yedirene hapis
Eşek eti yedirene hapis
Yeni haftada havalar ısınacak!
Yeni haftada havalar ısınacak!
İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada!
İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada!
Şikayete giderken yolda öldü
Şikayete giderken yolda öldü
Kadir Şeker'in cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı
Kadir Şeker'in cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı
Abdullah Arslanoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı
Abdullah Arslanoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı
Akıl alır gibi değil! Tipini beğenmedi saldırdı...
Akıl alır gibi değil! Tipini beğenmedi saldırdı...
İki gence öldüresiye dayak kamerada
İki gence öldüresiye dayak kamerada
Daha Fazla Video Göster