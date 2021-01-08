08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kontrolden çıkan TIR metrobüs yoluna girdi

İstanbul'da kontrolden çıkan TIR metrobüs yoluna girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2021 11:22
Son dakika haberleri... İstanbul'da meydana gelen trafik kazasınde bir TIR kontrolden çıktı. Haramidere'de E-5'te seyir halindeki TIR, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde bariyerlere çarpan TIR kaza yaptı. Kaza nedeniyle trafikte aksama olurken, TIR şoförü hafif şekilde yaralandı.


Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi.

Avcılar yönüne giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

TIR ters dönerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis yönlendirildi.

Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik oluştu.

14 ilaç daha geri ödeme listesinde
14 ilaç daha geri ödeme listesinde
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
Kaşar peyniri ve cevizde hileye dikkat!
Kaşar peyniri ve cevizde hileye dikkat!
Sağlıkta online muayene dönemi
Sağlıkta online muayene dönemi
Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Hayatı felç etti: 13 ölü
Hayatı felç etti: 13 ölü
İstanbul'da TIR metrobüs yoluna girdi
İstanbul'da TIR metrobüs yoluna girdi
Mağarada esrarengiz varlık
Mağarada esrarengiz varlık
İstanbul'da gemi yangını
İstanbul'da gemi yangını
Şanlıurfa Siverek'te feci kaza! Yaralılar var
Şanlıurfa Siverek'te feci kaza! Yaralılar var
Markete girip öyle bir şey yaptı ki...
Markete girip öyle bir şey yaptı ki...
Satanizm iddiasını tekrar gündeme getiren fotoğraf
Satanizm iddiasını tekrar gündeme getiren fotoğraf
Daha Fazla Video Göster