23 Haziran 2021, Çarşamba
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İstanbul’da konsolosluk aracında dehşet anları! Gözyaşlarına boğuldu
Beyoğlu'nda saat 09.30 sıralarında Kurtuluş Deresi Caddesi’nde konsolosluk aracının önünü kesen saldırgan aracın camını kırıp ön koltuktaki çantayı alarak kaçtı. Dehşeti yaşayan araç sürücüsü kadın gözyaşlarına boğulurken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.