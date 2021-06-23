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İstanbul’da konsolosluk aracında dehşet anları! Gözyaşlarına boğuldu

DHA
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Giriş: 23.06.2021 15:10
Beyoğlu'nda saat 09.30 sıralarında Kurtuluş Deresi Caddesi’nde konsolosluk aracının önünü kesen saldırgan aracın camını kırıp ön koltuktaki çantayı alarak kaçtı. Dehşeti yaşayan araç sürücüsü kadın gözyaşlarına boğulurken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Konsolosluk aracında dehşet anları!
Konsolosluk aracında dehşet anları!
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