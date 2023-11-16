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İstanbul’da komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada: Dayak yiyen adam ve eşi dehşet saçtı

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Giriş: 16.11.2023 12:10
Kağıthane’de bir adam binanın önüne çöp attığı için kendisiyle tartışan komşuları tarafından darp edildi. Silahını çeken adam kendisini döven komşularına kurşun yağdırırken, eşi de pencereden kafalarına bardak ve tabak fırlattı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, polis silahlı da ele geçirerek birbiriyle komşu 8 kişiyi gözaltına aldı.
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