16 Kasım 2023, Perşembe
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İstanbul’da komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada: Dayak yiyen adam ve eşi dehşet saçtı
Kağıthane’de bir adam binanın önüne çöp attığı için kendisiyle tartışan komşuları tarafından darp edildi. Silahını çeken adam kendisini döven komşularına kurşun yağdırırken, eşi de pencereden kafalarına bardak ve tabak fırlattı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, polis silahlı da ele geçirerek birbiriyle komşu 8 kişiyi gözaltına aldı.