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İstanbul’da kolonları çatlayan 6 katlı binada eşya tahliyesi

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 13:10
İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan 46 yıllık binadan eşya tahliyesi yapılıyor. Ayrıntıları bölgede çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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