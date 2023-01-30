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İstanbul’da koca dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Eşini öldürdü ablasına mesaj attı: Canan’ı öldürdüm

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Giriş: 30.01.2023 13:33
İstanbul’da Serdar Semiz, boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz’i sokak ortasında silahla vurarak öldürmüştü. 2 çocuk annesinin katlediği anların görüntüleri ortaya çıkarken, cani kocanın cinayetin ardından yakınlarına "Canan'ı öldürdüm" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. İşte vahşetin detayları...
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