09 Ocak 2022, Pazar
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İstanbul’da koca dehşeti: Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
İstanbul'da 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan genç kadın, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çocuklarını da alarak kaçan cani koca kıskıvrak yakalandı.