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İstanbul’da koca dehşeti: Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti

İHA
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Giriş: 09.01.2022 11:53
İstanbul'da 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan genç kadın, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çocuklarını da alarak kaçan cani koca kıskıvrak yakalandı.
Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
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