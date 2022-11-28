İstanbul’da kız kaçırma kavgası! 3 kişi bıçaklandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir genç akrabası olduğu kızı kaçırmak istedi. Ailelerin karıştığı kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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