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İstanbul’da kız kaçırma kavgası! 3 kişi bıçaklandı

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 11:30
İstanbul Küçükçekmece'de bir genç akrabası olduğu kızı kaçırmak istedi. Ailelerin karıştığı kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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