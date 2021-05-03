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İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

İHA
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Giriş: 03.05.2021 09:01
Güncelleme:03.05.2021 09:07
İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı. Gece boyunca trafik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürürken yüzde 8'lerde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi.Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 oldu.
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