İstanbul'da "kısa mesafe" cinayeti kamerada: Taksicinin öldüresiye dövdüğü adam öldü

Beyoğlu'nda evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam, çıkan kavgada taksici tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.