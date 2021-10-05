İstanbul'da kırmızı alarm! 8 ay sonra ilk kez...

2020 yılında İstanbul, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış barajlardaki su oranı neredeyse sıfırlanmıştı. Kentte 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki su seviyesi, daha sonra yağışlarla yüzde 81'e kadar ulaşmıştı. Bugün gelen doluluk oranları bilgisi ise İstanbul için yeni bir alarm niteliği taşıyor.