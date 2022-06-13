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İstanbul’da kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü

İHA
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Giriş: 13.06.2022 23:59
İstanbul Kağıthane’de bir kiracı, evden çıkmasını söylediği için tartıştığı ev sahibini çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan talihsiz adam hastanede yaşamını yitirdi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, katil zanlısı kiracıyı cinayette kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.
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