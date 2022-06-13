14 Haziran 2022, Salı
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İstanbul’da kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü
İstanbul Kağıthane’de bir kiracı, evden çıkmasını söylediği için tartıştığı ev sahibini çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan talihsiz adam hastanede yaşamını yitirdi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, katil zanlısı kiracıyı cinayette kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.