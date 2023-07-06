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İstanbul’da kira zammı tartışması kanlı bitti! Ev sahibinin oğlu kiracıya ateş açtı

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 11:16
İstanbul'da ev sahibi ve kiracı arasındaki zam tartışması kanlı bitti. Ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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