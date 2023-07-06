İstanbul’da kira zammı tartışması kanlı bitti! Ev sahibinin oğlu kiracıya ateş açtı

İstanbul'da ev sahibi ve kiracı arasındaki zam tartışması kanlı bitti. Ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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