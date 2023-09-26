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İstanbul'da kimyasal atık paniği! Su fokurdamaya başladı içine atılanlar paramparça oldu

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Giriş: 26.09.2023 11:47
İstanbul Sultangazi'de boş alana bırakılan koku saçan atık korku yarattı. Çevre sakinleri suyun fokurdadığını görünce ekiplere haber verirken, bölgeye gelen ekipler atıktan numune aldı.
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