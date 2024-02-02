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İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: Toplantı yaptığı iddia edilen "21" nolu müstakil ev görüntülendi

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Giriş: 02.02.2024 16:53
Saldırıyı gerçekleştiren şebekenin örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri iddia edilen Kayseri'deki müstakil evi İHA görüntüledi. 5 ay önce kiraya verildiği, yabancı uyruklu karı kocanın yaşadığı öğrenilen evin görünmemesi için bahçesine çekilen branda da dikkat çekti. Ayrıca, karı kocanın gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.
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