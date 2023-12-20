20 Aralık 2023, Çarşamba
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İstanbul'da kentsel dönüşümün yol haritası belli!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, İstanbul'da dönüşümün yol haritasının belli olduğunu duyururken "Yeni yasayla İstanbul'da kentsel dönüşümün önü açılmış oldu. Belirlediğimiz rezerv alanlarda 300 bin konut yapacağız." dedi. Peki kentsel dönüşümün metrekare başına maliyeti ne kadar? İşte detaylar...