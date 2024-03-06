İstanbul'da kentsel dönüşüm! Ne aşamada?

Çanakkale depreminden sonra gözler kentsel dönüşüme çevrildi. Peki İstanbul'da kentsel dönüşüm hangi aşamada? Neler yapılmalı? Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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