04 Ocak 2024, Perşembe
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İstanbul’da kendisine silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı
Kağıthane’de kendisine silah çeken madde bağımlısı 35 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren baba tutuklandı. Gencin uyuşturucu parası yüzünden annesini ve babasını birçok kez darbettiği ve bıçak çektiği ortaya çıkmıştı.