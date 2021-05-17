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İstanbul’da kendini polis olarak tanıtan 2 kişi Ummanlı turiste dehşeti yaşattı
Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak, 10 bin doları çalındı. Bayramdan hayatının şokunu yaşayan turist, gözyaşına boğuldu.