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İstanbul’da kendini polis olarak tanıtan 2 kişi Ummanlı turiste dehşeti yaşattı

DHA
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Giriş: 17.05.2021 10:56
Güncelleme:17.05.2021 11:07
Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak, 10 bin doları çalındı. Bayramdan hayatının şokunu yaşayan turist, gözyaşına boğuldu.
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