İstanbul’da kendini polis olarak tanıtan 2 kişi Ummanlı turiste dehşeti yaşattı

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak, 10 bin doları çalındı. Bayramdan hayatının şokunu yaşayan turist, gözyaşına boğuldu.