21 Eylül 2023, Perşembe
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İstanbul'da kemikleri kırıldı Kocaeli'de uçuruma atıldı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde kemikleri kırılıp ormana atılan şahsı, jandarma ekipleri adım adım iz sürerek buldu. 70 metrelik uçurumdan yaklaşık bir gün sonra kurtarılan ağır yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.