21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kemikleri kırıldı Kocaeli'de uçuruma atıldı

İstanbul'da kemikleri kırıldı Kocaeli'de uçuruma atıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2023 14:41
Kocaeli’nin Derince ilçesinde kemikleri kırılıp ormana atılan şahsı, jandarma ekipleri adım adım iz sürerek buldu. 70 metrelik uçurumdan yaklaşık bir gün sonra kurtarılan ağır yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Nostaljik tramvay artık Ankara’da
Nostaljik tramvay artık Ankara’da
İstanbul’da kemikleri kırıldı Kocaeli’de uçuruma atıldı
İstanbul'da kemikleri kırıldı Kocaeli'de uçuruma atıldı
Şehit askere Hatay’da veda
Şehit askere Hatay'da veda
Starlink’ten BTK’ya resmi başvuru
Starlink'ten BTK'ya resmi başvuru
Adana’da orman yangını
Adana'da orman yangını
Afrika ve Arabistan’dan çöl tozu geliyor
Afrika ve Arabistan'dan çöl tozu geliyor
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Öz vatanlarına kavuştular
Öz vatanlarına kavuştular
Kolonu patlayan bina boşaltıldı
Kolonu patlayan bina boşaltıldı
İzmir Çeşme’de çöp sorunu
İzmir Çeşme'de çöp sorunu
Velilere kritik uyarı! Tehlike saçıyor
Velilere kritik uyarı! Tehlike saçıyor
Gençler ütü yapmıyor mu?
Gençler ütü yapmıyor mu?
Daha Fazla Video Göster