İstanbul’da kediye dakikalarca işkence etmişti! Yeni skandalı dehşete düşürdü

İstanbul’da 2019 yılında aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelen Aytuğ Koyuncu, dün apartmanın girişinde bekleyen kediye dakikalar boyunca dehşeti yaşatmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan olayda Koyuncu bu kez de kendisini uyaran bir kadını taciz ettiği görüntüleri ortaya çıktı. İşte skandal görüntüler...