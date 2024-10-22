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İstanbul’da keçiler çatıya çıktı

İstanbul’da keçiler çatıya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 22.10.2024 12:58
İstanbul Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına çıktı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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