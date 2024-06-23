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İstanbul’da kazaklı timsah operasyonu: Timsahı tasma takıp gezdirdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 16:50
Kartal’da rezidansta yaşayan bir kişi, sahibi olduğu timsaha hem kazak giydirip hem de tasma takarak sokakta gezdirdi. Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşan şahıs polis tarafından emniyete götürülürken, timsaha ise el konuldu.
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