İstanbul’da kaynak suyu dolum tesisinde korkutan yangın! Ekipler alarma geçti

Son dakika haberine göre… İstanbul, Kemerburgaz’da bulunan bir kaynak suyu dolum tesisinde korkutan bir yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken su tankerleri yangını söndürmek için mücadeleye destek verdi. Olay yerinde bulunan İslim Çobanoğlu son durumu aktarırken A Haber canlı yayınına bağlanan kimya mühendisi Abdurrahman İnce değerlendirmelerde bulundu. İslim Çobanoğlu canlı yayında yangın noktasında insanların olmadığını aktararak yüreklere soğuk bir su serpti.

Kimya mühendisi Abdurrahman İnce'nin açıklamaları:

"Yangına suyla müdahalede sıkıntı yok çünkü yanmakta olan artık katı yangınıdır. Burada önemli olan doğal gazın sızması ve patlaması. Hepimiz kullanıyoruz, doğalgaz çok değerli bir teknoloji. Nasıl ki elektrik için önlem alınması gerekiyorsa doğalgaz için de önlem almak gerekiyor.

Doğalgazda eğer sızıntı olursa ve birikirse ve tutuşturucu bir kaynakla temas ederse patlama meydana gelir. Bunda korunmak ve dikkatli olmak gerekir. Bu noktada doğalgaz sızıntısının önünü kesecek teknolojileri insanlık geliştirmeli."