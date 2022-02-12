İstanbul'da kayıp 3 kişinin cansız bedeni bir işyerinde bulundu

İstanbul Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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