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İstanbul'da Kastamonu günleri başladı! Yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 16:02
İstanbul Atatürk havalimanı Millet Bahçesi'nde Kastamonu günleri başladı. Yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.  A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun oradaki ambiyansı anlattı.
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