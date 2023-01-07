07 Ocak 2023, Cumartesi
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İstanbul’da kasiyer kadına “fiyat farkı” dayağı kamerada!
Olay, önceki hafta Salı günü saat 20.30 sıralarında Şişli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde markete gelen müşteri iki kadın, reyondan ürün aldı. Kadınlar ardından ödeme yapmak için kasa sırasına girdi. Sıraları gelen iki kadın aldıklarını okutması için kasadaki kasiyere verdi. Ancak iddiaya göre okutulan ürünün fiyatı reyondakinden farklı çıktı.