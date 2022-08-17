17 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul’da kasatura ve sopalı dehşet kamerada: Ustaya saldırıp aküyü çaldı
Kağıthane’de bir elinde kasatura diğer elinde sopa olan saldırgan, geldiği bir oto tamircideki ustaya, tehdit ederek saldırdı. Ustaya “elini aç bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürüm” diyen saldırgan, akü de çalıp kaçtı. Ertesi gün kepenge tekme atarak saldıran ve restorana sandalye atan saldırgan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı.