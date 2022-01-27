İstanbul’da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü

Kağıthane’de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, araçtaki kadın ve kardeşi yaralı olarak kurtuldu. Aynı sokakta 3 saat önce yaşanan başka kazada ise sürücünün korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 34 ESA 651 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 3 aylık hamile Ebru G. (26), karlı ve dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi. Bir süre ilerleyen kadın sürücü, araç kaymaya başlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Sesleri duyan çevredeki mahallenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hamile kadını ve kardeşi Mustafa G.'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan kadın ve kardeşi, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının ve karnındaki çocuğu ile kardeşinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.