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İstanbul'da karlı yokuşu çıkamayan İETT otobüsünün ilerlemesi için altına halı serildi

AA
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Giriş: 11.03.2022 16:13
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde karla kaplanan yokuşta ilerleyemedi. Rampada mahsur kalan İETT otobüsünü hareket ettirmek için etraftaki vatandaşlar ön tekerleklerinin altına halı serdi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde karla kaplanan yokuşta ilerleyemeyen İETT otobüsünü hareket ettirmek için ön tekerleklerinin altına halı serildi.

RAMPADA MAHSUR KALDI

Küçükköy semtinden Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsü, kar nedeniyle rampada mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR HALI GETİRDİ

Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken otobüsün yolcuları, çevredeki vatandaşların getirdiği halıyı aracın ön tekerleklerinin altına sererek otobüsü bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.

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