İstanbul’da kar yağışı sürüyor mu? İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

Son dakika haberine göre… İstanbul hafta başından itibaren soğuk havanın etkisinde. Dün itibarıyla ise megakent kar beklentisi içinde. İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor. Peki bu sabah durum ne? Kar yağışı sürecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN