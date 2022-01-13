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İstanbul’da kar yağışı sürüyor mu? İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 09:11
Son dakika haberine göre… İstanbul hafta başından itibaren soğuk havanın etkisinde. Dün itibarıyla ise megakent kar beklentisi içinde. İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor. Peki bu sabah durum ne? Kar yağışı sürecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?
İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?
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