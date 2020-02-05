İstanbul'da kar yağışı öncesi kış lastiklerine ilgi arttı

İstanbul'da kar yağışı beklentisinden sonra vatandaşlar alarma geçti. Araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Sürücüler kış lastiği için sıraya girdi. Peki kış lastiği fiyatı ne kadar? Detayları A Haber muhabiri anlattı...