05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.02.2020

İstanbul'da kar yağışı öncesi kış lastiklerine ilgi arttı

İstanbul'da kar yağışı beklentisinden sonra vatandaşlar alarma geçti. Araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Sürücüler kış lastiği için sıraya girdi. Peki kış lastiği fiyatı ne kadar? Detayları A Haber muhabiri anlattı...
İstanbulda kar alarmı vatandaşları harekete geçirdi! Lastikçilerde kar yoğunluğu İSTANBUL'DA KAR ALARMI VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ! LASTİKÇİLERDE KAR YOĞUNLUĞU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da kar yağışı öncesi kış lastiklerine ilgi arttı
İstanbul'da kar yağışı öncesi kış lastiklerine ilgi arttı
İstanbul Esenyurt'ta taksici dehşeti kamerada! Böyle saldırdılar
İstanbul Esenyurt'ta taksici dehşeti kamerada! Böyle saldırdılar
İstanbul'a kar geliyor! Peki hangi semtlerde etkili olacak?
İstanbul'a kar geliyor! Peki hangi semtlerde etkili olacak?
Taksiciler birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü
Taksiciler birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü
Erzurum'da halk otobüsü devrildi!
Erzurum'da halk otobüsü devrildi!
İstanbul'da korkunç kaza
İstanbul'da korkunç kaza
Öğrenci servisi şarampole devrildi
Öğrenci servisi şarampole devrildi
Yolcu minibüsü çığ altında kaldı
Yolcu minibüsü çığ altında kaldı
Yol verme kavgasında aileye dehşeti yaşattılar!
Yol verme kavgasında aileye dehşeti yaşattılar!
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!
Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre 210 yıla kadar hapis istemi
Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre 210 yıla kadar hapis istemi
Güpegündüz pompalı ile sokak ortasında dehşet saçtı
Güpegündüz pompalı ile sokak ortasında dehşet saçtı
Daha Fazla Video Göster