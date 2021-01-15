İstanbul'da kar yağışı nerelerde etkili olacak? Kaç gün sürecek? A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Hafta sonu İstanbul'da kar yağışı beklentisi var? Peki yağış ne zaman başlayacak? Nerelerde etkili olacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Tüm bu merak edilenleri Meteoroloji Birinci Bölge Müdürülüğünden Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan A Haber'de yanıtladı.

İstanbul'a kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı açıklamasında bulundu. Hafta sonunda da kar yağışının devam edeceğini belirten meteorologlar, hava sıcaklıklarının da düşeceğini dile getirdi. Peki İstanbul'a kaç gün daha kar yağacak? İstanbul'a ne kadar kar yağacak?

CUMARTESİ GÜNÜ ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı 5 günlük hava tahmininde İstanbul'da kar yağışının süreceğini belirtti. Uzmanlar cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren kar yağışının yoğunlaşacağını belirtti.

PAZAR GÜNÜ ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

İstanbul pazar günü ise son dönemde gördüğü en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalacak.

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.

Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Kar yağışı daha çok İstanbul'un kuzeyinde ve yüksek semtlerde etkili oluyor. Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul Valiliği de bugün için uyarı açıklaması yaptı. Dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.

O İLLERE KAR UYARISI

Öte yandan yurt genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birkaç gündür devam eden kar yağışları nedeniyle bazı şehirlerde ulaşımda aksamalar görüldü.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde hissedilir derecede azalacak. Son tahminlere göre, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Kar yağışının ise Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt...

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Uzmanlar bu illerde yaşanlara don ve buzlanmaya karşı tedbirli ve dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. 13 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kıyı bölgelerde rüzgarın şiddetli olması bekleniyor. Yer yer fırtına şeklinde olabilecek rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

UZMAN İSİMDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul'da orta kuvvete bir kar yağışı Pazar günü itibarıyla görülebilecek. 2017 yılındaki gibi bir kar beklenmesin… Pazartesi ve Salı günü de devam etmesini bekliyoruz bu kar yağışının. Pazar günü kuvvetli rüzgar nedeniyle tipi oluşabilir. Buna dikkat edilmeli. Tipinin etkisiyle buzlanma da görülebilir."

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm),Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.