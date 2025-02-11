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İstanbul’da kar yağışı! Bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul’da kar yağışı! Bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 09:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisi gösterdi. Bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken yer yer kazalar da meydan geldi. Arnavutköy ve Başakşehir’den detayları A Haber ekiplerinden Kübra Kılıç ve Ahmet Nazif Vural aktardı.
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İstanbul’da kar yağışı! Bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı
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