İstanbul’da kar yağışı! Bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisi gösterdi. Bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken yer yer kazalar da meydan geldi. Arnavutköy ve Başakşehir’den detayları A Haber ekiplerinden Kübra Kılıç ve Ahmet Nazif Vural aktardı.

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